Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 6 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.
- БПЛА в Черниговской области курсом на Киевщину.
- БпЛА в северной части Киевской области, курс западный.
- БПЛА в южной части Сумщины, курсом на Черниговщину.
- БПЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
- БПЛА в западной части Харьковщины, курс южный.
- БпЛА восточнее Днепра, курс юго-западный.
- БпЛА на границе Черкасской и Кировоградской, курс северо-западный.
- БпЛА в восточной части Винницкой области, курс северо-западный.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Сумы ударными дронами.
Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский сообщил, сколько ракет, дронов и КАБов Россия выпустила по Украине за неделю.
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