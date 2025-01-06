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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 6 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

  • БПЛА в Черниговской области курсом на Киевщину.
  • БпЛА в северной части Киевской области, курс западный.
  • БПЛА в южной части Сумщины, курсом на Черниговщину.
  • БПЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.
  • БПЛА в западной части Харьковщины, курс южный.
  • БпЛА восточнее Днепра, курс юго-западный.
  • БпЛА на границе Черкасской и Кировоградской, курс северо-западный.
  • БпЛА в восточной части Винницкой области, курс северо-западный.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Сумы ударными дронами.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский сообщил, сколько ракет, дронов и КАБов Россия выпустила по Украине за неделю.

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