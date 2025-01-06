Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 6 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

БПЛА в Черниговской области курсом на Киевщину.

БпЛА в северной части Киевской области, курс западный.

БПЛА в южной части Сумщины, курсом на Черниговщину.

БПЛА в северной части Полтавщины, курс юго-западный.

БПЛА в западной части Харьковщины, курс южный.

БпЛА восточнее Днепра, курс юго-западный.

БпЛА на границе Черкасской и Кировоградской, курс северо-западный.

БпЛА в восточной части Винницкой области, курс северо-западный.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Сумы ударными дронами.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский сообщил, сколько ракет, дронов и КАБов Россия выпустила по Украине за неделю.

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