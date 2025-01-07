Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 6 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, севера и юга.

БПЛА на Полтавщине, двигаются в северном направлении.

БПЛА на Харьковщине, двигаются в северном направлении.

БпЛА в Кировоградской области, двигаются в западном направлении.

БпЛА в Херсонской области, двигаются в северо-западном направлении.

БПЛА на Николаевщине, двигаются в северо-западном направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Сумы ударными дронами.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский сообщил, сколько ракет, дронов и КАБов Россия выпустила по Украине за неделю.

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