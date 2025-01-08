Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 6 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

Ударные БПЛА на севере Сумщины – курс западный.

Группа БпЛА на юге Сумщины – курс на Полтавщину.

Ударные БПЛА на севере Черниговщины – направление на Киевщину.

БпЛА на севере Черниговщины – курс на юго-запад.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Сумы ударными дронами.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский сообщил, сколько ракет, дронов и КАБов Россия выпустила по Украине за неделю.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.