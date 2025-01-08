Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 6 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
- Ударные БПЛА на севере Сумщины – курс западный.
- Группа БпЛА на юге Сумщины – курс на Полтавщину.
- Ударные БПЛА на севере Черниговщины – направление на Киевщину.
- БпЛА на севере Черниговщины – курс на юго-запад.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Сумы ударными дронами.
Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский сообщил, сколько ракет, дронов и КАБов Россия выпустила по Украине за неделю.
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