Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 12 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
- БПЛА в Сумской области, двигаются в юго-западном направлении.
- БПЛА на Черниговщине, двигаются в западном направлении.
- БПЛА на Полтавщине, двигаются в западном направлении.
- БпЛА в Черкасской области, двигаются в юго-западном направлении.
- БпЛА в Киевской области, двигаются в западном направлении.
- БПЛА на Харьковщине, двигаются в западном направлении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве дрон попал в 16-этажный дом.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Херсонской области россияне атаковали с беспилотника местных жителей.
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