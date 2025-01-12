Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 12 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

БПЛА в Сумской области, двигаются в юго-западном направлении.

БПЛА на Черниговщине, двигаются в западном направлении.

БПЛА на Полтавщине, двигаются в западном направлении.

БпЛА в Черкасской области, двигаются в юго-западном направлении.

БпЛА в Киевской области, двигаются в западном направлении.

БПЛА на Харьковщине, двигаются в западном направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве дрон попал в 16-этажный дом.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Херсонской области россияне атаковали с беспилотника местных жителей.

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