Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 13 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
- БпЛА на Харьковщине – курс на юг.
- БпЛА в Кировоградской области — курс на юг.
- БпЛА в Житомирской области — в южном направлении.
- БпЛА на западе Киевщины – курс на юг.
- БпЛА на востоке Киевщины – курс на запад.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве дрон попал в 16-этажный дом.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Херсонской области россияне атаковали с беспилотника местных жителей.
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