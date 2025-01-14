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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 14 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

С севера:

  • БпЛА – в южной части Сумщины, курс – южный.
  • БпЛА – в западной и северной частях Черниговщины, курс – юго-западный.
  • БпЛА – в северной части Киевщины, курс – западный.
  • БпЛА – на востоке Полтавщины, курс – северо-западный.

С юга:

  • БпЛА – на границе Одесской и Николаевской областей.
  • Из-за Николаевщины. Курс – северо-западный.
  • Из Кировоградской области – в Черкасскую.
  • Из Запорожья – на Днепропетровщину.
  • БпЛА – на Днепропетровщине, курс – северо-западный.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев и половину Украины охватила воздушная тревога.

Кроме того, мы ранее информировали, что британская разведка объяснила, почему в декабре стало меньше атак "Шахедов".

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