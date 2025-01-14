Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 14 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
С севера:
- БпЛА – в южной части Сумщины, курс – южный.
- БпЛА – в западной и северной частях Черниговщины, курс – юго-западный.
- БпЛА – в северной части Киевщины, курс – западный.
- БпЛА – на востоке Полтавщины, курс – северо-западный.
С юга:
- БпЛА – на границе Одесской и Николаевской областей.
- Из-за Николаевщины. Курс – северо-западный.
- Из Кировоградской области – в Черкасскую.
- Из Запорожья – на Днепропетровщину.
- БпЛА – на Днепропетровщине, курс – северо-западный.
Напомним, ранее сообщалось, что Киев и половину Украины охватила воздушная тревога.
Кроме того, мы ранее информировали, что британская разведка объяснила, почему в декабре стало меньше атак "Шахедов".
Читайте также:
- Повреждены жилые здания, автомобили и медучреждение: обнародованы последствия ночной атаки "Шахедами" на Киевщину (фото)
- Враг нанес массированный удар по жилому сектору Сум (фото)
- В Полтаве ночью раздался взрыв — СМИ
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.