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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 15 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

  • БпЛА на севере и юго-западе Сумщины, курс – северо-западный/юго-западный;
  • БпЛА в центре Черниговщины, курс – северо-восточный;
  • БпЛА на севере и центре Полтавщины, курс – северный/южный;
  • БпЛА на востоке и центре Кировоградской области, курс — юго-западный/северо-западный;
  • БпЛА в центре Житомирской области, курс — северо-западный/юго-восточный.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев и половину Украины охватила воздушная тревога.

Кроме того, мы ранее информировали, что британская разведка объяснила, почему в декабре стало меньше атак "Шахедов".

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