Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 16 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

БпЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс северный.

БпЛА по Днепропетровщине курсом на Кировоградщину.

БПЛА на севере Киевщины, курс западный.

БПЛА на юге Черниговщины, курс западный.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев и половину Украины охватила воздушная тревога.

Кроме того, мы ранее информировали, что британская разведка объяснила, почему в декабре стало меньше атак "Шахедов".

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