Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 16 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
- БпЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс северный.
- БпЛА по Днепропетровщине курсом на Кировоградщину.
- БПЛА на севере Киевщины, курс западный.
- БПЛА на юге Черниговщины, курс западный.
Напомним, ранее сообщалось, что Киев и половину Украины охватила воздушная тревога.
Кроме того, мы ранее информировали, что британская разведка объяснила, почему в декабре стало меньше атак "Шахедов".
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