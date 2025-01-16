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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 16 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

  • БпЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс северный.
  • БпЛА по Днепропетровщине курсом на Кировоградщину.
  • БПЛА на севере Киевщины, курс западный.
  • БПЛА на юге Черниговщины, курс западный.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев и половину Украины охватила воздушная тревога.

Кроме того, мы ранее информировали, что британская разведка объяснила, почему в декабре стало меньше атак "Шахедов".

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