Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 16 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

"Группа ударных БпЛА в направлении Одесщины движется из акватории Черного моря", — говорится в сообщении.

Также сообщается о беспилотниках в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской и Житомирской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве и большинстве областей объявили воздушную тревогу.

Кроме того, мы ранее информировали, что британская разведка объяснила, почему в декабре стало меньше атак "Шахедов".

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