Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 16 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.
"Группа ударных БпЛА в направлении Одесщины движется из акватории Черного моря", — говорится в сообщении.
Также сообщается о беспилотниках в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской и Житомирской областях.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве и большинстве областей объявили воздушную тревогу.
Кроме того, мы ранее информировали, что британская разведка объяснила, почему в декабре стало меньше атак "Шахедов".
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