Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 18 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и востока и юга.
- БПЛА на границе Сумщины и Харьковщины, курс – северный;
- БпЛА на севере Полтавщины, курс – западный;
- БпЛА на границе Кировоградской и Николаевской, курс — западный/северо-западный;
- БпЛА в центре и на юго-западе Днепропетровщины, курс – северный/юго-западный;
- БпЛА на юго-востоке Николаевщины, курс – юго-западный;
- БПЛА на северо-востоке Одесщины, курс – западный;
- БпЛА в Черниговской области, курс — юго-западный/западный/юго-восточный;
- БПЛА на севере Киевщины, курс – южный.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате удара дронов по Киевщине ранен ребенок.
Кроме того, мы ранее информировали, что британская разведка объяснила, почему в декабре стало меньше атак "Шахедов".
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