Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 18 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и востока и юга.

БПЛА на границе Сумщины и Харьковщины, курс – северный;

БпЛА на севере Полтавщины, курс – западный;

БпЛА на границе Кировоградской и Николаевской, курс — западный/северо-западный;

БпЛА в центре и на юго-западе Днепропетровщины, курс – северный/юго-западный;

БпЛА на юго-востоке Николаевщины, курс – юго-западный;

БПЛА на северо-востоке Одесщины, курс – западный;

БпЛА в Черниговской области, курс — юго-западный/западный/юго-восточный;

БПЛА на севере Киевщины, курс – южный.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате удара дронов по Киевщине ранен ребенок.

Кроме того, мы ранее информировали, что британская разведка объяснила, почему в декабре стало меньше атак "Шахедов".

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