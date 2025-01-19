Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 19 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
- БпЛа в районе Гончаровское (Черниговщина) курс юго-западный;
- БПЛА район Бобровица (Черниговщина), курс западный;
- БПЛА в центральной части Черниговщины, курс северный;
- БПЛА на границе Полтавской и Черниговской областей, курс северо-западный;
- БПЛА на севере Полтавщины, курс юго-западный;
- БпЛА в районе Ржищев, курс северо-западный;
- БПЛА в центральной части Харьковщины, курс западный;
- БпЛА в районе Переяслава, курс юго-западный.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате удара дронов по Киевщине ранен ребенок.
Кроме того, мы ранее информировали, что британская разведка объяснила, почему в декабре стало меньше атак "Шахедов".
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