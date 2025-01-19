Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 19 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

БпЛа в районе Гончаровское (Черниговщина) курс юго-западный;

БПЛА район Бобровица (Черниговщина), курс западный;

БПЛА в центральной части Черниговщины, курс северный;

БПЛА на границе Полтавской и Черниговской областей, курс северо-западный;

БПЛА на севере Полтавщины, курс юго-западный;

БпЛА в районе Ржищев, курс северо-западный;

БПЛА в центральной части Харьковщины, курс западный;

БпЛА в районе Переяслава, курс юго-западный.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате удара дронов по Киевщине ранен ребенок.

Кроме того, мы ранее информировали, что британская разведка объяснила, почему в декабре стало меньше атак "Шахедов".

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