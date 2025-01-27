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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 27 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

  • БПЛА на востоке и в центре Полтавщины, курс – юго-западный;
  • БПЛА на границе Николаевщины и Кировоградщины, курс – северо-западный;
  • БПЛА на севере Кировоградщины, курс — западный/северо-западный;
  • БпЛА на юго-востоке и юго-западе Винницкой области, курс — западный/северо-западный;
  • БпЛА на юго-востоке Хмельнитчины, курс – северо-западный;
  • БПЛА на границе Днепропетровщины и Полтавщины, курс – западный;
  • БпЛА на юге и юго-востоке Днепропетровщины, курс – северо-восточный/северо-западный;
  • БпЛА на границе Днепропетровщины и запорожской области, курс – западный.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский сообщил, сколько ракет, дронов и КАБов Россия выпустила по Украине за неделю.

Кроме того, мы ранее информировали, что Харьков снова подвергся атаке БПЛА, удар пришелся на частный дом.

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