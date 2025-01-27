Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 27 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

БПЛА на востоке и в центре Полтавщины, курс – юго-западный;

БПЛА на границе Николаевщины и Кировоградщины, курс – северо-западный;

БПЛА на севере Кировоградщины, курс — западный/северо-западный;

БпЛА на юго-востоке и юго-западе Винницкой области, курс — западный/северо-западный;

БпЛА на юго-востоке Хмельнитчины, курс – северо-западный;

БПЛА на границе Днепропетровщины и Полтавщины, курс – западный;

БпЛА на юге и юго-востоке Днепропетровщины, курс – северо-восточный/северо-западный;

БпЛА на границе Днепропетровщины и запорожской области, курс – западный.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский сообщил, сколько ракет, дронов и КАБов Россия выпустила по Украине за неделю.

Кроме того, мы ранее информировали, что Харьков снова подвергся атаке БПЛА, удар пришелся на частный дом.

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