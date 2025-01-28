Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 28 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
- БПЛА в Сумской области, двигаются в западном направлении.
- БПЛА на Черниговщине, двигаются в западном направлении.
- БПЛА на Харьковщине, двигаются в северном направлении.
- БпЛА в Черкасской области, двигаются в восточном направлении.
- БПЛА на Днепропетровщине, двигаются в северо-западном направлении.
- БПЛА на Николаевщине, двигаются в северо-западном направлении.
- БпЛА в Херсонской области, движутся в северном направлении.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский сообщил, сколько ракет, дронов и КАБов Россия выпустила по Украине за неделю.
Кроме того, мы ранее информировали, что Харьков снова подвергся атаке БПЛА, удар пришелся на частный дом.
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