Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 29 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
- БПЛА в центральной части Кировоградщины, курс западный.
- БПЛА в центральной части Полтавщины, курс южный.
- БПЛА на границе Полтавщины и Сумщины, курс северо-западный.
- БпЛА в западной части Днепропетровщины постоянно меняет курс.
- БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.
Ранее сообщалось, что ночью против 28 января российские военные атаковали Украину сотней ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Мы ранее информировали, что в Киевской области в результате атаки российскими беспилотниками обломками сбитой цели было повреждено помещение музея ретроавтомобилей.
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