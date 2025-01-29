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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Россия атакует Украину ударными беспилотниками / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 29 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

  • БПЛА в центральной части Кировоградщины, курс западный.
  • БПЛА в центральной части Полтавщины, курс южный.
  • БПЛА на границе Полтавщины и Сумщины, курс северо-западный.
  • БпЛА в западной части Днепропетровщины постоянно меняет курс.
  • БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.

Ранее сообщалось, что ночью против 28 января российские военные атаковали Украину сотней ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Мы ранее информировали, что в Киевской области в результате атаки российскими беспилотниками обломками сбитой цели было повреждено помещение музея ретроавтомобилей.

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