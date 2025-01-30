Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 30 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

Через Николаевщину "шахеды" двигаются в направлении Одесщины.

Несколько групп БПЛА из Кировоградской области - в направлении Черкасской области.

Группы БпЛА – в Каменском и Днепровском районах. Курс – западный.

Несколько групп ударных БпЛА – в пригороде Чернигова!

Ранее сообщалось, что враг атаковал Киев беспилотниками, начиненными шрапнелью.

Мы ранее информировали, что враг совершил очередную атаку беспилотными летательными аппаратами на Измаильский район. Целью стала портовая инфраструктура.

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