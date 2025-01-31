Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 31 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

БПЛА на востоке Харьковщины, курс — западный/юго-западный;

БПЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс – южный;

БПЛА в центре и северо-востоке Полтавщины, курс — западный/юго-западный;

БпЛА на юге и центре Сумской области, курс — западный/юго-западный;

БПЛА в Черниговской области, курс — западный/юго-западный;

БпЛА на границе Херсона, Николаева и Днепропетровщины, курс — западный;

БпЛА на севере Херсона, курс — западный;

БпЛА на западе Николаевщины, курс – юго-западный;

БПЛА на востоке Кировоградщины, курс – северо-западный.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили по Харькову беспилотниками. "Прилет" произошел у частного дома в одном из районов города.

Мы ранее информировали, что захватчики дронами ударили по Измаильскому району. В результате атаки были повреждены частные домохозяйства.

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