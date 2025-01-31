Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 31 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
- БПЛА на востоке Харьковщины, курс — западный/юго-западный;
- БПЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс – южный;
- БПЛА в центре и северо-востоке Полтавщины, курс — западный/юго-западный;
- БпЛА на юге и центре Сумской области, курс — западный/юго-западный;
- БПЛА в Черниговской области, курс — западный/юго-западный;
- БпЛА на границе Херсона, Николаева и Днепропетровщины, курс — западный;
- БпЛА на севере Херсона, курс — западный;
- БпЛА на западе Николаевщины, курс – юго-западный;
- БПЛА на востоке Кировоградщины, курс – северо-западный.
Ранее сообщалось, что российские военные ударили по Харькову беспилотниками. "Прилет" произошел у частного дома в одном из районов города.
Мы ранее информировали, что захватчики дронами ударили по Измаильскому району. В результате атаки были повреждены частные домохозяйства.
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