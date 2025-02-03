Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 3 февраля атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

БПЛА из Николаевщины на Одесщину юго-западным курсом;

БПЛА из Кировоградщины на Черкасщину северо-западным курсом;

БпЛА на Черниговщине по направлению Киевщины;

БПЛА в Сумской области курсом на юг;

БпЛА в центральной части Полтавщины курсом на северо-запад;

БпЛА из Полтавщины в направлении Сум;

БПЛА из Харьковщины через Полтавщину и Днепропетровщину юго-западным курсом.

Ранее сообщалось, что в Харькове после удара вражеского дрона пожар охватил около 2000 кв. м.

Мы ранее информировали, что россияне ударили по многоквартирному дому на Сумщине.

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