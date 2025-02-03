Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 3 февраля атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
- БПЛА из Николаевщины на Одесщину юго-западным курсом;
- БПЛА из Кировоградщины на Черкасщину северо-западным курсом;
- БпЛА на Черниговщине по направлению Киевщины;
- БПЛА в Сумской области курсом на юг;
- БпЛА в центральной части Полтавщины курсом на северо-запад;
- БпЛА из Полтавщины в направлении Сум;
- БПЛА из Харьковщины через Полтавщину и Днепропетровщину юго-западным курсом.
Ранее сообщалось, что в Харькове после удара вражеского дрона пожар охватил около 2000 кв. м.
Мы ранее информировали, что россияне ударили по многоквартирному дому на Сумщине.
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