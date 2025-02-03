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Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Российские захватчики атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Враг атакует Украину ударными беспилотниками / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Российские захватчики в ночь на 3 февраля атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

  • БПЛА из Николаевщины на Одесщину юго-западным курсом;
  • БПЛА из Кировоградщины на Черкасщину северо-западным курсом;
  • БпЛА на Черниговщине по направлению Киевщины;
  • БПЛА в Сумской области курсом на юг;
  • БпЛА в центральной части Полтавщины курсом на северо-запад;
  • БпЛА из Полтавщины в направлении Сум;
  • БПЛА из Харьковщины через Полтавщину и Днепропетровщину юго-западным курсом.

Ранее сообщалось, что в Харькове после удара вражеского дрона пожар охватил около 2000 кв. м.

Мы ранее информировали, что россияне ударили по многоквартирному дому на Сумщине.

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