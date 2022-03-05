Российские захватчики готовятся к наступлению на Харьков

К военным действиям привлекут 6-е и 20-е подразделение армий ВС РФ.

Десятый день полномасштабного вторжения России в Украину – враг готовится к наступательным действиям в направлении Харькова.

Об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ. По официальным данным, наступление состоится с привлечением подразделений 6-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ.

Напомним, вражеские силы всю ночь продолжали бомбить Харьков. В результате вспыхнуло 40 жилых домов. В то же время, украинские бойцы продолжают отважно защищать Украину и обезвреживать оккупантов. Да, наши ребята полностью уничтожили 488-й мотострелковый полк врага. А подразделения Вооруженных Сил Украины в Харьковской области перешли к контрнаступлению.