Российские захватчики обстреляли Харьковщину - ОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российские захватчики обстреляли регион.

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Об этом говорится в сообщении на его странице Telegram.

В частности, Синегубов сообщил, что российские захватчики атаковали город Чугуев.

"Ранения получили 17-летний парень и 37-летний мужчина. Зафиксировано разрушение рядом с девятиэтажным жилым домом, повреждены магазины, гостиница, около 13 автомобилей", — говорится в сообщении.

Кроме того, Синегубов заявил, что профильные службы работают на местах попадания.

Напомним, ранее сообщалось, что российские дроны ударили по учебному полигону в Харьковской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Хмельницкой области возобновили энергоснабжение в населенных пунктах, обесточенных в результате атаки беспилотников.

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