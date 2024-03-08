Российские захватчики обстреляли Харьковщину - ОВА

Профильные службы работают на местах попадания.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российские захватчики обстреляли регион.
Об этом говорится в сообщении на его странице Telegram.
В частности, Синегубов сообщил, что российские захватчики атаковали город Чугуев.
"Ранения получили 17-летний парень и 37-летний мужчина. Зафиксировано разрушение рядом с девятиэтажным жилым домом, повреждены магазины, гостиница, около 13 автомобилей", — говорится в сообщении.
Кроме того, Синегубов заявил, что профильные службы работают на местах попадания.
Напомним, ранее сообщалось, что российские дроны ударили по учебному полигону в Харьковской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Хмельницкой области возобновили энергоснабжение в населенных пунктах, обесточенных в результате атаки беспилотников.
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