Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников: с начала суток — 81 столкновение

Стала известна перетивная информация по состоянию на 16.00 18.08.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 81 боевое столкновение.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Шалыгино, Славгород, Порозок, Белополье, Тимофеевка, Большая Писаревка, Покровка, Камень, Лисковщина. К тому же россияне нанесли три авиаудара, сбросив пять КАБов, по Голышевскому, Басовке и Юнаковке Сумской области.

На Харьковском направлении произошло два боеприкосновения вблизи Волчанска и Липцев, где сейчас идет один бой.

произошло два боеприкосновения вблизи Волчанска и Липцев, где сейчас идет один бой. На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий в сторону Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются пять атак.

враг проводил девять наступательных действий в сторону Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются пять атак. На Лиманском направлении произошло 11 боевых столкновений. Противник штурмовал позиции наших защитников неподалеку от Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского. Десять боев завершено, один — продолжается.

произошло 11 боевых столкновений. Противник штурмовал позиции наших защитников неподалеку от Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского. Десять боев завершено, один — продолжается. На Северском направлении наши украинские защитники остановили вражеский штурм у Верхнекаменского.

наши украинские защитники остановили вражеский штурм у Верхнекаменского. На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Григорьевки, Калиновки, Временного Яра, Клещиевки и Предтечиного. В общей сложности произошло восемь боеприкосновений, три из которых до сих пор продолжаются.

захватническая армия наступала в сторону Григорьевки, Калиновки, Временного Яра, Клещиевки и Предтечиного. В общей сложности произошло восемь боеприкосновений, три из которых до сих пор продолжаются. На Торецком направлении оккупанты атаковали 15 раз возле Железного, Торецкого, Дилиевки и Нелиповки. Четырнадцать штурмов отбито, еще один – продолжается. Кроме этого, захватчики нанесли два авиаудара по Дачному и Дружбе.

оккупанты атаковали 15 раз возле Железного, Торецкого, Дилиевки и Нелиповки. Четырнадцать штурмов отбито, еще один – продолжается. Кроме этого, захватчики нанесли два авиаудара по Дачному и Дружбе. На Покровском направлении россияне совершили 24 штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птиче, Новогродовка, Заветное и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают давление войск РФ и отразили 19 атак, пять боеприкосновений до сих пор продолжаются. Утраты противника в этом направлении уточняются. Также противник нанес пять авиаударов, сбросив два КАБа по Калиновому и запустив НАРы в сторону Александрополя.

россияне совершили 24 штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птиче, Новогродовка, Заветное и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают давление войск РФ и отразили 19 атак, пять боеприкосновений до сих пор продолжаются. Утраты противника в этом направлении уточняются. Также противник нанес пять авиаударов, сбросив два КАБа по Калиновому и запустив НАРы в сторону Александрополя. На Кураховском направлении захватчики шесть раз безрезультатно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки.

захватчики шесть раз безрезультатно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. На Времивском направлении противник четыре раза штурмовал наши позиции возле Раздольного и Водяного, где сейчас одно боеприкосновение.

противник четыре раза штурмовал наши позиции возле Раздольного и Водяного, где сейчас одно боеприкосновение. На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты, привлекая авиацию, нанесли два авиаудара по районам Долинки и Каменского.

оккупанты, привлекая авиацию, нанесли два авиаудара по районам Долинки и Каменского. На Приднепровском направлении в результате боестолкновения россияне потерпели поражение.

в результате боестолкновения россияне потерпели поражение. На других направлениях фронта – без особых изменений.

"Поддерживайте Вооруженные Силы Украины! Победим!", — говорится в сообщении.

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Напомним, украинские военные продолжают наступательную операцию в Курской области России. С начала операции взято под контроль 82 населенных пункта, продвинувшись на 35 км и захватив 1150 квадратных км территории.

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