Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников: с начала суток — 81 столкновение

На Покровском направлении россияне совершили 24 штурмовых действия.
Стала известна перетивная информация по состоянию на 16.00 18.08.2024 по поводу российского вторжения.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 81 боевое столкновение.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Шалыгино, Славгород, Порозок, Белополье, Тимофеевка, Большая Писаревка, Покровка, Камень, Лисковщина. К тому же россияне нанесли три авиаудара, сбросив пять КАБов, по Голышевскому, Басовке и Юнаковке Сумской области.
- На Харьковском направлении произошло два боеприкосновения вблизи Волчанска и Липцев, где сейчас идет один бой.
- На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий в сторону Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются пять атак.
- На Лиманском направлении произошло 11 боевых столкновений. Противник штурмовал позиции наших защитников неподалеку от Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского. Десять боев завершено, один — продолжается.
- На Северском направлении наши украинские защитники остановили вражеский штурм у Верхнекаменского.
- На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Григорьевки, Калиновки, Временного Яра, Клещиевки и Предтечиного. В общей сложности произошло восемь боеприкосновений, три из которых до сих пор продолжаются.
- На Торецком направлении оккупанты атаковали 15 раз возле Железного, Торецкого, Дилиевки и Нелиповки. Четырнадцать штурмов отбито, еще один – продолжается. Кроме этого, захватчики нанесли два авиаудара по Дачному и Дружбе.
- На Покровском направлении россияне совершили 24 штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птиче, Новогродовка, Заветное и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают давление войск РФ и отразили 19 атак, пять боеприкосновений до сих пор продолжаются. Утраты противника в этом направлении уточняются. Также противник нанес пять авиаударов, сбросив два КАБа по Калиновому и запустив НАРы в сторону Александрополя.
- На Кураховском направлении захватчики шесть раз безрезультатно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки.
- На Времивском направлении противник четыре раза штурмовал наши позиции возле Раздольного и Водяного, где сейчас одно боеприкосновение.
- На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты, привлекая авиацию, нанесли два авиаудара по районам Долинки и Каменского.
- На Приднепровском направлении в результате боестолкновения россияне потерпели поражение.
- На других направлениях фронта – без особых изменений.
"Поддерживайте Вооруженные Силы Украины! Победим!", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные продолжают наступательную операцию в Курской области России. С начала операции взято под контроль 82 населенных пункта, продвинувшись на 35 км и захватив 1150 квадратных км территории.
Читайте также:
- ВСУ продвинулись на 3 километра восточнее Суджи: аналитик Bild назвал села, которые контролирует Украина
- На Курщине создана военная комендатура: итоги заседания Ставки
- Украина и РФ начинают переговоры об обмене пленными, взятыми на Курщине – FT