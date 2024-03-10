Российские захватчики замедлили наступление под Авдеевкой — The New York Times

Теперь российским захватчикам приходится проводить штурмы в открытых полях "с небольшим прикрытием".

Российская армия замедлила продвижение подАвдеевкой после захвата города и нескольких близлежащих населенных пунктов.

Значительную роль в этом играет местность, которая не способствует наступательным действиям, пишет The New York Times.

Эксперты отметили, что теперь российским захватчикам приходится проводить штурмы в открытых полях с небольшим прикрытием.

"Российские войска, кажется, пытаются продвинуться вперед, используя небольшие штурмовые группы пехоты, но их уничтожают на относительно открытой местности к западу от Авдеевки", — сказал Паси Пароинен, аналитик Black Bird Group.

Российские захватчики пытаются атаковать Бердичи, Орловку и Тонечко через открытые поля, а украинские военные удерживают высоты и уничтожают наступающую силу врага.

Кроме того, как пишет издание, российские войска вели тяжелые бои за Авдеевку несколько месяцев, потому испытывают усталость. В свою очередь, Украина сконцентрировала в данном районе значительные силы для обороны, в том числе 47-м ОМБр "Магура".

Глава общественной исследовательской группы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что ВСУ "привлекают все возможное оружие" для борьбы с захватчиками под Авдеевкой.

"Увлечение Авдеевки не привело к падению украинских линий обороны, не дало россиянам возможности выйти на открытую территорию или даже добиться больших успехов. Нет решительных действий или прорыва (со стороны войск РФ – Ред.)", – констатировал заместитель директора Института стратегических и оборонных исследований США, являющейся частью Французского исследовательского центра Тибо Фуйе.

Напомним, ранее сообщалось, что после Авдеевки РФ пытается захватить новые населенные пункты, в ВСУ рассказали о ситуации на фронте.

Кроме того, мы ранее информировали, что под Авдеевкой строят второй рубеж обороны.

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