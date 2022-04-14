Российских авторов станет меньше: МОН пересматривает школьную программу по зарубежной литературе

Эксперты пересмотрят необходимость присутствия российских авторов.
Министерство образования и науки Украины пересматривает школьную программу по зарубежной литературе. Российских авторов станет меньше.
Об этом 14 апреля сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона.
"На прошлой неделе мы собрали рабочую группу в рамках дисциплины "Зарубежная литература", которая четко оценит необходимость присутствия российских авторов", – сказал он.
По словам Шкарлета, эксперты очень глубоко пересмотрят произведения, ранее рекомендованные в рамках курса, и очень критически отнесутся к содержанию предмета.
Напомним, с 15 апреля 19,7 тыс. школьников из Луганской области начнут дистанционное обучение. Более 22 тыс. учащихся находятся в общинах, оккупированных Россией.
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