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Российских авторов станет меньше: МОН пересматривает школьную программу по зарубежной литературе

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Российских авторов станет меньше: МОН пересматривает школьную программу по зарубежной литературе

pixabay.com

Эксперты пересмотрят необходимость присутствия российских авторов.

Министерство образования и науки Украины пересматривает школьную программу по зарубежной литературе. Российских авторов станет меньше.

Об этом 14 апреля сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона.

"На прошлой неделе мы собрали рабочую группу в рамках дисциплины "Зарубежная литература", которая четко оценит необходимость присутствия российских авторов", – сказал он.

По словам Шкарлета, эксперты очень глубоко пересмотрят произведения, ранее рекомендованные в рамках курса, и очень критически отнесутся к содержанию предмета.

Напомним, с 15 апреля 19,7 тыс. школьников из Луганской области начнут дистанционное обучение. Более 22 тыс. учащихся находятся в общинах, оккупированных Россией.

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