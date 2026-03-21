Российских штурмовиков гоняют по трубам: к чему готовятся оккупанты

На одном из полигонов на территории временно оккупированной Запорожской области российских десантников тренируют передвигаться в газовых трубах.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, для практических занятий оккупантов из российского 299-го воздушно-десантного полка был построен макет участка газовой трубы с различными элементами.

Волошин отметил, что этот полк будет задействован в штурмовых действиях на Ореховском направлении, на территории которого есть несколько газопроводов.

Представитель Сил обороны Юга добавил, что оккупанты отрабатывают навыки передвижений в газовой трубе не только пехоты, но и некоторых электрических транспортных средств, в частности самокатов.

Не исключено, что россияне будут пытаться использовать отключенные газопроводы для штурмов так же, как это было в Купянске Харьковской области или Авдеевке Донецкой области.

Напомним, недавно оккупанты предприняли попытку пролезть на территорию Сумщины сквозь любимую ими газовую трубу в районе населенного пункта Яблоновка. Эта попытка закончилась разгромом «трубочистов».

Украина вернула себе примерно 400 квадратных километров территории на юге Запорожской и Днепропетровской областей, где ранее быстро продвигались российские войска. Это произошло после того, как Илон Маск в феврале сделал невозможным использование Starlink российской оккупационной армией, а украинские военные перешли в наступление.

Тем временем командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий сообщил, что российская оккупационная армия одновременно атаковала на семи участках на Лиманско-Боривском направлении. Украинским военным удалось сорвать планы россиян.