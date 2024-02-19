Российских снайперов на Майдане не было: участников Революции Достоинства убивали украинские правоохранители под влиянием РФ – прокуратура

Насильственные преступления и убийства участников Революции Достоинства в 2013-2014 годах совершали украинские правоохранители по приказу тогдашней украинской власти и под влиянием РФ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова начальника департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Алексея Донского.

"Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители, получавшие указания от украинской власти", – рассказал Донской на брифинге.

По словам начальника департамента по делам Майдана, преступления совершались руками украинских правоохранителей, но "РФ оказала огромное влияние на принятие этих решений, на все течение событий, которые происходили во время Революции Достоинства".

Донской подчеркнул, что конкретные факторы этого влияния есть на уровне доказательств, которые будут представлены в суде. Он рассказал о подозрении 20 сотрудникам ФСБ РФ и сотрудникам СБУ, "совместно взаимодействующих в информационной деятельности".

"Это была не сугубо пропагандистская деятельность, а фактически способ легитимизации противоправных действий, которые организовывали украинские власти и совершали украинские правоохранители... 20 сотрудников ФСБ, среди которых пять генералов, несколько раз приезжали в Украину и совместно с сотрудниками СБУ делали соответствующие информационные материалы, которые становились основанием для совершения тех или иных преступных действий", – резюмировал он.

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Напомним, еще год назад, в 10-ю годовщину начала событий Революции Достоинства, ДБР заявило о финишной прямой в расследовании дел Майдана и назвало обвиняемых.

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