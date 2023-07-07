Российских туристов в оккупированном Крыму будут обслуживать "мишени" для ВСУ

В оккупированный город Керчь на Крымском полуострове прибыл большой десантный корабль ВМФ России. Он должен перевозить автомобили российских туристов в порт "Кавказ" в случае ухудшения ситуации с пробками на Крымском мосту.

Как сообщает The Moscow Times, глава Минтранса РФ Виталий Савельев на совещании с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным заявил, что армия может помочь решить проблему с загруженностью моста.

По его словам, министр обороны Сергей Шойгу пообещал предоставить два больших десантных корабля, каждый из которых способен перевозить до 40 автомобилей. Савельев отмечал, что суда могут выполнять по пять рейсов в сутки.

Российские оккупанты обошли вниманием то, что российские десантные корабли являются законными целями для ВСУ.

В конце концов Путину на том же совещании озвучили предложение перевозить российских туристов в Крым сухопутным коридором — через аннексированные украинские регионы, которые регулярно подвергаются обстрелам.

Многокилометровые пробки у Крымского моста образуются из-за усиления правил досмотра машин после взрыва, который произошел осенью прошлого года.

Напомним, на въезде во временно оккупированный Крым россияне ужесточили проверки – туристы стоят по семь часов в многокилометровых пробках, охрана обыскивает каждую машину на наличие взрывчатки из-за опасений, что боевики ЧВК "Вагнер" могут готовить подрыв Крымского моста.

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