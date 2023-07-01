Российским обстрелом в Никополе повреждена церковь: фото разрушений

Оккупанты выпустили по городу на Днепропетровщине 10 снарядов.
В субботу, 1 июля, российские войска из артиллерии обстреляли город Никополь Днепропетровской области. Среди поврежденных построек — местная церковь.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram-канале, опубликовав соответствующие фото.
“Российские изверги не останавливаются. Своей артиллерией преступно и безжалостно уничтожают Никополь. Сегодня по городу было выпущено 10 снарядов”, — написал он.
К счастью, в результате обстрела обошлось без погибших и пострадавших. Но есть разрушения.
“Повреждены столовая, админздание и церковь. Побиты 8 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто”, — перечислил нанесенный ущерб вражеским обстрелам председатель ОВА.
Напомним, в этот же день в результате обстрела прифронтовых территорий в Запорожской области погиб мужчина, еще два человека получили ранения.
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