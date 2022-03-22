Российским оккупантам не удается продвинуться на Донецком и Луганском направлениях – Генштаб

Российским оккупантам не удается продвинуться на Донецком и Луганском направлениях – Генштаб

Отражены 13 атак российской армии.

Российские кафиры пытаются продвинуться на Донецком и Луганском направлениях, но успеха не имеют.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил 22 марта.

Отмечается, что врагу не удается закрепиться на этих направлениях в Донбассе.

Украинские военные отразили 13 атак армии Российской Федерации. Кроме того, уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили и воздушные цели противника. Потери личного состава оккупантов страны-агрессора составили около 300 человек.

Кроме того, около защитников Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

Напомним, советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщал, что Россия планирует осуществить еще один этап наступления на Украину и пытается собрать для этого живую силу со всей своей территории.