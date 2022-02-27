Российским оккупантам не удалось завладеть Черниговом: враги обходят город

Враг перегруппировывается.

После неудачной попытки завладеть Черниговом оккупанты Российской Федерации совершают обход города в направлении Ивановки и Козельца.

Об этом сообщили в Генштабе.

Отмечается, что на Северском направлении российские оккупанты силами до 14 БТГр (из состава 90 танковой дивизии и 41 общевойсковой армии) завершили перегруппировку. Они продолжают наступление с целью блокировки Киева с северо-восточного направления.

На направлении Сумы – Прилуки враг вклинился на глубину до 200 км, но был остановлен.

Как сообщалось, в Черниговской области украинские артиллеристы уничтожили эшелон с горючим для российских войск. На станцию Низковка Корюковского района Черниговской области из России прибыл эшелон с соляркой для колонн российских войск, наступавших по направлению Чернигов-Сумы.