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Российским оккупантам не удалось завладеть Черниговом: враги обходят город

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Враг перегруппировывается.

После неудачной попытки завладеть Черниговом оккупанты Российской Федерации совершают обход города в направлении Ивановки и Козельца.

Об этом сообщили в Генштабе.

Отмечается, что на Северском направлении российские оккупанты силами до 14 БТГр (из состава 90 танковой дивизии и 41 общевойсковой армии) завершили перегруппировку. Они продолжают наступление с целью блокировки Киева с северо-восточного направления.

На направлении Сумы – Прилуки враг вклинился на глубину до 200 км, но был остановлен.

Как сообщалось, в Черниговской области украинские артиллеристы уничтожили эшелон с горючим для российских войск. На станцию Низковка Корюковского района Черниговской области из России прибыл эшелон с соляркой для колонн российских войск, наступавших по направлению Чернигов-Сумы.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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