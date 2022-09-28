Российским пленникам в Украине разрешат звонить родным: детали

Каждый российский военнопленный теперь сможет звонить родным раз в несколько дней.

Таким образом, украинская сторона обеспечивает соблюдение Женевских конвенций, которые, в частности, предусматривают общение военнопленных с родными.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

"Каждый российский военнопленный сможет звонить домой раз в несколько дней. Продолжительность одного разговора – до 15 минут. Разговоры будут записаны и будут храниться на сервере", — говорится в сообщении.

Согласно Женевским конвенциям, военнопленные должны иметь возможность общаться с родными и близкими. Во время Первой и Второй мировых войн эту возможность обеспечивала почта, сейчас кроме нее военнопленные могут воспользоваться услугами IP-телефонии.

"Это важный шаг в направлении соблюдения прав военнопленных согласно нормам Женевских конвенций. Пленным важно поддерживать связь с семьями во избежание депрессий и даже суицидов", — подчеркнули в министерстве.

Напомним, освобожденные из российского плена пять командиров-защитников "Азовстали" в скором времени смогут увидеться со своими родными.

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