Российским ударом по Днепру уничтожено детище Маска: фото

Генеральный директор компании Tesla Inc. Илон Маск / © Associated Press

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Во время мощной российской атаки на Днепр вечером пятницы, 28 марта, был уничтожен автомобиль Tesla - электрокар производства американской компании, который возглавляет миллиардер Илон Маск, известный своей приверженностью России.

На это обратил внимание днепровский мэр Борис Филатов, опубликовав соответствующее фото.

Мэр Днепра обратился к своим зарубежным читателям и всем имеющим аккаунт в сети Х, с просьбой распространить это фото.

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Уничтоженная российским ударом в Днепре автомашина Tesla / © Борис Філатов

"Сейчас на западе не слишком любят компанию Tesla и всячески ее троллят. Так что, пожалуйста, передайте Илону эту фотографию. Ведь он такой пылкий поклонник россиян", - написал Борис Филатов.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп выразил намерение приобрести новый автомобиль Tesla, чтобы поддержать своего соратника, гендиректора автомобильной компании Илона Маска после того, как его электрокарам объявили бойкот во многих странах мира и США.