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Российским ударом разрушена многоэтажка на Харьковщине

Российским ударом разрушена многоэтажка на Харьковщине

Российские ракеты / Фото: ТСН.ua

Под завалами находится по меньшей мере три человека.

В поселке Ковшаровцы Купянского района Харьковщины в результате вражеского удара по пятиэтажному дому разрушен подъезд.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По его информации, под завалами находятся по меньшей мере три человека.

Одну женщину удалось спасти.

"Аварийно-спасательные работы усложняются из-за постоянных обстрелов", — добавил Синегубов.

Напомним, поздно вечером в воскресенье, 3 ноября, российская террористическая армия нанесла удар управляемой авиабомбой по супермаркету в Шевченковском районе Харькова.

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