Российским войскам будет тяжело заменить "Вагнера" в Бахмуте, а украинцы могут начать новую операцию вокруг города — ISW

Глава Вагнера Евгений Пригожин заявил, что Вагнер продолжает сдавать позиции в Бахмуте Минобороны России и отступать из города.

Между тем, Минобороны России выполняет свою договоренность, активно разворачивая регулярные российские подразделения на удерживаемых «Вагнером» позициях в городе Бахмут.

Об этом пишет ISW.

Глава ПИК Пригожин заявил, что ПИК "Вагнер" проводит организованный выход из Бахмута, и подтвердил, что до 1 июня Минобороны России будет полностью контролировать город и его окрестности.

Также были опубликованы кадры, Пригожин посещает российские тыловые позиции, куда якобы отходят вагнеровцы.

В то же время, ISW не наблюдала визуального подтверждения того, что регулярные российские силы заняли позиции Вагнера в самом Бахмуте или что Вагнера покидает город. Недавно ISW наблюдала видеозаписи, якобы демонстрирующие элементы 123-й бригады «Донецкой народной республики», которая, вероятно, раньше была дислоцирована под Северском, действуя в районе Бахмута, а силы «ДНР», возможно, заменяют формирование «Вагнера».

Украинские источники утверждают, что в Бахмуте до сих пор присутствуют войска Вагнера, а темп наступательных действий россиян вокруг города продолжает снижаться. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что регулярные российские подразделения заменили подразделения Вагнера в пригороде Бахмута, вероятно, имея в виду районы на флангах вокруг Бахмута. Маляр утверждал, что украинские войска все еще контролируют позиции на юго-западной окраине города, а в самом Бахмуте все еще находятся войска "Вагнера". Украинские источники продолжают сообщать, что темп российских наступательных сделок вокруг Бахмута снизился после заявлений о захвате города Россией. Украинский Генштаб сообщил, что 26 мая российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Бахмута и в направлении Предтечино (15 км юго-западнее Бахмута).

Продолжение успешных ограниченных украинских контратак на флангах Бахмута может осложнить российскую операцию по оказанию помощи на месте в Бахмуте. Российские военные блоггеры утверждают, что украинские силы провели успешные контратаки вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута) и Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Также утверждается, что украинские контратаки вблизи Орехово-Василовки привели к тому, что подразделения частной военной компании отступили в километр от своих позиций в этом районе.

Военные блоггеры утверждали, что украинские силы захватили возвышенности вдоль трассы Е40 (Бахмут – Славянск) близ Орехово-Василовки и что в этом районе продолжаются бои.

Один из российских военных блоггеров утверждал, что украинские силы продвинулись к Клищиевке и пересекли канал Северский Донец, возможно, угрожая оцепить населенный пункт и заставить российские войска отступить на восток. Однако геолокационные кадры, опубликованные 24 и 25 мая, показывают, что российские войска, вероятно, восстановили ограниченные позиции западнее Клищиевки. Ранее ISW оценивало, что российским силам может оказаться трудно оказать помощь вместо сил Вагнера в Бахмуте, а успешные ограниченные и локализованные украинские контратаки, вероятно, усложнят их способность это сделать. Уменьшение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута и сообщения о продолжительной операции по оказанию помощи на месте, вероятно, предоставят украинским силам в этом районе инициативу начать новый этап операций вокруг города, если они этого захотят.

Напомним, представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович сообщил, что украинские защитники имеют успехи на северном и южном флангах Бахмута.

Нацгвардейцы в Бахмутском направлении продолжают вести воздушную и радиоэлектронную разведку, чтобы выявлять районы скопления вражеской живой силы и техники. Также защитники уничтожают радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы окупантов.

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