Российский агент готовил ракетные удары по больницам с военными в Донецкой области: СБУ разоблачила преступника

СБУ задержала агента РФ, который готовил ракетные удары по военным госпиталям и аэродромам в Донецкой области.

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, корректировавшего ракетно-дроновые удары РФ по Донбасу. Среди приоритетных целей врага были военные госпитали и другие медучреждения, где проходили лечение и реабилитацию украинские защитники. Также агрессор надеялся разведать локации оперативных аэродромов на территории региона.

Об этом сообщает СБУ.

Чтобы получить координаты для огневого поражения, российская разведка завербовала жителя Краматорска. В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за собственных антиукраинских комментариев в российских соцсетях.

Дальнейшая коммуникация между агентом и его российским куратором проходила через один из мессенджеров. Во время такого дистанционного общения оба использовали вымышленные никнеймы для конспирации.

Однако им это не помогло. Служба безопасности установила личности представителя страны-агрессора и его приспешника из Донбасса и поэтапно задокументировала их преступления.

Установлено, что куратор присылал агенту гугл-карты интересующих его районов. Информатор наносил на карты разведданные, прибавлял описание и объяснение, после чего передавал российской спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта по месту жительства. У задержанного изъяты телефон и компьютерная техника, которые он использовал для переписки с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали еще три группы агентов российских спецслужб, осуществлявших поджог военных авто в Днепропетровской и Закарпатской областях.

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