Российский агент хотел украсть украинские дроны: что ему угрожает

Шпион регулярно докладывал куратору – одному из руководителей так называемого "министерства обороны Приднестровья", сотрудничающему с ГРУ РФ.
Служба безопасности Украины задержала еще одного агента российской военной разведки (ГРУ) вблизи Одессы. Им оказался житель непризнанного Приднестровья, переброшенный в Украину для шпионской деятельности.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, злоумышленник прибыл в Одесскую область с целью завербовать украинского военнослужащего, который работает с беспилотниками. Через него агент планировал получить техническую документацию на новейшие ударные и разведывательные БПЛА.
Оперативники СБУ разоблачили агента сразу после его прибытия в Украину – он делал вид предпринимателя, который якобы занимается импортом продовольственной продукции. Дальнейшее документирование действий злоумышленника позволило задержать его с поличным – при попытке получить флэш-носитель с секретной информацией о БпЛА.
По оперативным данным, агент намерен передать эти материалы в Приднестровье, чтобы там наладить производство боевых дронов для России.
Во время задержания у шпиона обнаружили два пистолета, которые отправили на экспертизу.
Фигурант находится под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Черкасской области Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, корректировавшего ракетно-дроновые удары РФ по военной и энергетической инфраструктуре центрального региона Украины.
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