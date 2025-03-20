Российский агент хотел украсть украинские дроны: что ему угрожает

Шпион регулярно докладывал куратору – одному из руководителей так называемого "министерства обороны Приднестровья", сотрудничающему с ГРУ РФ.

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента российской военной разведки (ГРУ) вблизи Одессы. Им оказался житель непризнанного Приднестровья, переброшенный в Украину для шпионской деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, злоумышленник прибыл в Одесскую область с целью завербовать украинского военнослужащего, который работает с беспилотниками. Через него агент планировал получить техническую документацию на новейшие ударные и разведывательные БПЛА.

Оперативники СБУ разоблачили агента сразу после его прибытия в Украину – он делал вид предпринимателя, который якобы занимается импортом продовольственной продукции. Дальнейшее документирование действий злоумышленника позволило задержать его с поличным – при попытке получить флэш-носитель с секретной информацией о БпЛА.

По оперативным данным, агент намерен передать эти материалы в Приднестровье, чтобы там наладить производство боевых дронов для России.

Во время задержания у шпиона обнаружили два пистолета, которые отправили на экспертизу.

Фигурант находится под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Черкасской области Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, корректировавшего ракетно-дроновые удары РФ по военной и энергетической инфраструктуре центрального региона Украины.

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