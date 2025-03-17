Российский агент искал "щели" в ПВО Одессы, но попался СБУ (фото)

Вражеским агентом оказался 21-летний местный безработный, который искал быстрого заработка в телеграм-каналах.

Служба безопасности Украины задержала агента российских спецслужб, готовившего координаты для новых воздушных ударов по Одессе. Под прицелом врага находились запасные командные пункты и административные здания Сил обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Российский агент пытался выявить и передать врагу координаты радиолокационных станций ВСУ, чтобы во время атаки оккупанты могли "пробить" украинскую ПВО.

Кроме того, фигурант устанавливал скрытые камеры для получения информации о фактическом пребывании украинских военных на пунктах временного или постоянного базирования.

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Так, одну из камер злоумышленник замаскировал напротив центрального входа в админздание СБУ. Снятые кадры вражеский агент загружал на мобильный телефон, а затем через мессенджер отправлял своему российскому куратору.

Контрразведка СБУ разоблачила приспешника врага, задокументировала его преступления и задержала. В то же время, украинская спецслужба провела комплексные мероприятия, чтобы обезопасить локации Сил обороны.

Российским агентом оказался 21-летний местный безработный, искавший быстрого заработка в телеграм-каналах. Там его и завербовали россияне, давшие соответствующие задачи.

Во время обысков у задержанного были изъяты видеокамеры с флэшносителями, телефон и сим-карты, которые мужчина периодически менял для конспирации связи с врагом.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала российского агента, который искал "щели" в ПВО Одессы/Фото: СБУ

СБУ задержала российского агента, который искал "щели" в ПВО Одессы/Фото: СБУ

СБУ задержала российского агента, который искал "щели" в ПВО Одессы/Фото: СБУ

К слову, ранее СБУ задержали агентку ФСБ России, готовившую двойной взрыв в одном из жилых массивов Николаева.