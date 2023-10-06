Российский агент наводил российские "Грады" на рынок "Барабашово" в Харькове: как его наказали

Харьковчанин попал в поле зрения российской военной разведки, дистанционно привлекшей его к сотрудничеству.

Злоумышленник, корректировавший российские ракетно-артиллерийские удары по местам массового скопления людей в Харькове, приговорен к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как установлено следствием, местный житель, после начала полномасштабного вторжения РФ сообщал в российский Телеграмм-бот информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ.

Таким образом, он попал в поле зрения российской военной разведки, которая впоследствии дистанционно привлекла его к сотрудничеству в пользу страны-агрессора.

Именно по его наведению в прошлом году оккупанты обстреляли местный рынок "Барабашово", который является крупнейшим торговым заведением Украины.

Кроме того, установлено, что он собирал разведывательную информацию о местоположениях Сил обороны на территории Харькова, в частности, локации укрепрайонов и маршруты движения подразделений украинских войск в направлении восточного фронта.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в августе 2022 г. во время проведения контрдиверсионных мероприятий в Харькове.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 12 лет тюремного заключения, признав виновным по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Напомним, рынок "Барабашово" в Харькове, крупнейший в Восточной Европе, просуществовал 30 лет, но за сутки превратился в пожарище после обстрелов российской армии в марте 2022 года.

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