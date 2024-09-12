Российский агент передавал оккупантам локации опорных пунктов ВСУ в Донецкой области

В Донецкой области 44-летний местный житель шпионил за позициями украинских войск, которые держат оборону на Лиманском направлении. Российская военная разведка завербовала его через знакомую, проживающую на территории страны-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Чтобы выявить геолокацию взводных опорных пунктов ВСУ в районе Лимана, мужчина обходил местность вблизи передовой, где скрыто фиксировал пункты базирования украинских войск.

В дальнейшем он передавал полученную информацию своей "связной" посредством текстовых сообщений. Таким образом разведданные от информатора попадали в Главное управление Генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ).

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"Разведанные были нужны оккупантам для подготовки новых наступательных операций, направленных на прорыв обороны украинских защитников", — отметили в СБУ.

Российского агента разоблачили, задокументировали его преступные действия и задержали в собственном доме. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами его подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть, связанную с элитным подразделением ФСБ России. Ее деятельность координировал бывший народный депутат.

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