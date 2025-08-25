Российский агент шпионил в Одесской области под видом женщины: как его наказали

Предатель проведет 15 лет за решеткой / © Pixabay

Российский агент шпионил в Одесской области под видом женщины. Он корректировал ракетно-дроновые атаки РФ по южному региону Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как установило расследование, вражескую задачу выполнял 26-летний местный безработный, которого российские спецслужбы завербовали через Телеграмм-канал по поиску «легких заработков».

Для конспирации злоумышленник отрастил длинные волосы, надевал женскую одежду и использовал макияж.

Выдавая себя в женщину, агент пытался установить координаты потенциальных целей для вражеских ударов по региону.

По данным внутренней безопасности СБУ, среди интересующих российских оккупантов объектов были подразделения ВСУ, Службы безопасности, Нацгвардии и пограничников.

Собранную информацию он мессенджером передавал куратору в виде медиафайлов с привязкой к местности и собственными комментариями.

Служба безопасности задержала предателя в январе этого года по месту жительства. Во время обыска у него изъято три телефона, которые он использовал для сбора разведданных и контактов с куратором.

На основании доказательств, задокументированных сотрудниками внутренней безопасности и следствия СБУ суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Предатель получил 15 лет заключения с конфискацией имущества.

