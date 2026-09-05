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Российский беспилотник убил троих человек в частном доме: среди погибших — 11-летний мальчик
В результате российского обстрела погибла почти вся семья, проживавшая в частном доме в центральной части города Чугуева в Харьковской области.
В Чугуеве Харьковской области в результате удара российского беспилотника по частному жилому дому погибла почти вся семья. Среди жертв российских террористов — 11-летний мальчик.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
По его словам, сначала было известно о двух погибших и одной пострадавшей женщине. Позже, после уточнения информации, Синегубов сообщил, что жертвами нападения стали 19-летняя девушка, 11-летний мальчик и 45-летний мужчина.
«В результате этого обстрела погибла почти вся семья: 19-летняя девушка, 11-летний мальчик и 45-летний мужчина», — написал он.
Еще одна 40-летняя женщина получила ранение, медики оказывают ей необходимую помощь. Также острую стрессовую реакцию перенесли 28-летний мужчина и две 75-летние женщины.
В результате удара был полностью разрушен частный жилой дом, повреждено остекление окон в многоэтажном доме, гаражи по соседству и три гражданских автомобиля.
В месте попадания возник пожар, который спасатели потушили. Все экстренные службы занимались ликвидацией последствий российской атаки.
В ГСЧС уточнили, что российский реактивный беспилотник попал в жилой район в центральной части Чугуева.
Спасатели также подтвердили гибель трёх человек, в том числе одного ребёнка, и сообщили о пострадавшей женщине.
«Сегодняшняя атака в очередной раз подтверждает: Россия — государство-террорист, которое целенаправленно наносит удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям», — заявил Синегубов.
Напомним, ранее российские оккупанты нанесли удар с помощью дрона по гражданскому автомобилю в Золочеве Харьковской области. В машине находилась семья с двумя малолетними детьми.