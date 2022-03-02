Российский бизнес не знал о нападении на Украину и столкнулся с мощными санкциями, к которым готов не был — СМИ

Российский бизнес не знал о нападении на Украину и столкнулся с мощными санкциями, к которым готов не был — СМИ

К отключению от SWIFT Россия готовилась заранее. И даже проводила некоторые "стресс-тесты".

Крупные экономические компании и финансово-экономический блок не были готовы к тому, что Кремль нападет на Украину и за этим последуют мощные западные санкции.

Об этом пишет российское издание "Агентство".

По данным источников издания, многие высокие чиновники не были готовы к тому, что Путин отдаст команду ввести войска в Украину.

“Кого-то из них новость о вводе войск повергла в шок. Как рассказывает собеседник, близкий к правительству, кабинет готовился к санкциям в ответ на признание независимости ЛНР и ДНР, но не был в курсе решения о большой войне”, — пишет “Агентство”.

Там также добавили, что к отключению от SWIFT Россия готовилась заранее. И даже проводила некие “стресс-тесты”. Однако экономика и бизнес не были готовы к тому, что с российского рынка уйдут едва ли не все западные компании.

“В прошлом российское руководство отказывалось от слишком агрессивной политики под воздействием сценариев экономистов. Например, в марте 2014 года правительство рассчитывало риски присоединения Донецкой, Луганской и Харьковской областей к России, и тогда на этот шаг не пошли в том числе потому, что российская экономика, согласно расчетам, не была к этому готова”, — подчеркнул собеседник издания.

В заключении источники акцентировали, что уволиться с должности не могут, потому что это будет рассматриваться как предательство родины.

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