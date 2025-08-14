Российский бизнесмен завладел имуществом Львовского автобусного завода: как это произошло

Игорь Чуркин / © УНІАН

Российский бизнесмен Игорь Чуркин обвиняется в завладении имуществом Львовского автобусного завода. Это бывший ЗАО «Завод коммунального транспорта». Его действия привели к ущербу на сумму более 367 миллионов гривен.

Об этом сообщает Государственное бюро расследования.

По данным следствия, в 2005 году, вступив в должность председателя наблюдательного совета предприятия, Чуркин получил полномочия отчуждать его имущество. В 2008 году он с помощью подчиненных подделал финансовые документы, чтобы незаконно передать восемь объектов недвижимости своим компаниям.

«Похожий механизм олигарх использовал и в 2016 году — из-за поддельного судебного решения, которое стало основанием для незаконной передачи еще части имущества подконтрольным компаниям. Убытки предприятия составляют более 367 млн грн», — отмечают в ДБР.

Игорю Чуркину инкриминируют подделку документов и присвоение имущества в особо крупных размерах. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Раньше мы писали, что во Львове из-за долгов Министерство юстиции официально объявило в розыск автобусы крупнейшего городского перевозчика АТП-1, обязав полицию задерживать их, доставлять на штрафплощадку и изымать документы.

Тогда полиция внесла номера всех разыскиваемых автобусов в систему «Рубеж», которая автоматически обнаруживает находящиеся в розыске автомобили, которой оборудованы все стационарные посты и часть патрульных автомобилей полиции.

Также стало известно, что Львовский автобусный завод выкупил и довел до банкротства российский бизнесмен Игорь Чуркин. Холдинг приостановил производство в 2014 году.