Российский БпЛА попал в дом в Одессе: под завалами погибла женщина
В одном из районов города поврежден одноэтажный жилой дом.
К ночи армия РФ снова атаковала Одессу беспилотниками. Дрон попал в жилой дом. Погибла женщина.
Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
«Под завалами разрушенного частного дома спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1950 года рождения», — подчеркнул чиновник.
Что известно об атаке
Оккупанты атаковали один из районов города. По словам главы МВА, кроме уничтоженного дома, взрывной волной повреждены окна в соседних домах.
Руководитель Областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате попадания дрона была повреждена крыша одноэтажного жилого дома. Пожар был ликвидирован спасателями.
ФОТО
Напомним, минувшей ночью российские «Шахеды» попали в квартиры многоэтажек в Одессе. Кроме того, целью окупантов стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры. В порту повреждены склады с удобрением, загорелись легковые автомобили и грузовые вагоны. Один человек погиб.