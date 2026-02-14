Российский БпЛА попал в дом в Одессе: под завалами погибла женщина

Последствия атаки в Одессу. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Дополнено новыми материалами

К ночи армия РФ снова атаковала Одессу беспилотниками. Дрон попал в жилой дом. Погибла женщина.

Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

«Под завалами разрушенного частного дома спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1950 года рождения», — подчеркнул чиновник.

Что известно об атаке

Оккупанты атаковали один из районов города. По словам главы МВА, кроме уничтоженного дома, взрывной волной повреждены окна в соседних домах.

Руководитель Областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате попадания дрона была повреждена крыша одноэтажного жилого дома. Пожар был ликвидирован спасателями.

ФОТО

В Одессе под завалами разрушенного частного дома спасатели обнаружили тело погибшей женщины. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

В Одессе из-за российской атаки поврежден одноэтажный жилой дом. / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Напомним, минувшей ночью российские «Шахеды» попали в квартиры многоэтажек в Одессе. Кроме того, целью окупантов стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры. В порту повреждены склады с удобрением, загорелись легковые автомобили и грузовые вагоны. Один человек погиб.