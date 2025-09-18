ТСН в социальных сетях

Украина
7
1 мин

Российский БпЛА ударил по заправке на Полтавщине: четыре человека пострадали

На Полтавщине вражеский беспилотник попал в автозаправочную станцию, вызвав пожар и разрушение. В результате удара пострадали четыре человека — трое водителей и кассир.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Удар по заправке

В результате ночной атаки беспилотником на Полтавщине разрушена автозаправочная станция и возник масштабный пожар.

Об инциденте сообщили в ГСЧС Украины .

Вражеский дрон попал в здание АЗС, вызвав возгорание и разрушение. Пострадали четыре человека — трое водителей и кассир, находившиеся на территории станции. Повреждены автомобили, оборудование и сооружения.

Для ликвидации последствий привлекались спасатели, пиротехники и кинологи ГСЧС, а также специальная техника и инженерное оборудование. Пожар удалось полностью потушить, работы по разбору завалов завершены.

Напомним, российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками в ночь на 16 сентября. В Фастовском районе повреждены четыре частных дома, склад, 14 грузовых и девять легковых авто.

7
