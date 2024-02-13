Российский "царь-поезд" на Донбассе против будущих наступлений ВСУ: чем он особенный

На оккупированной Донетчине российские военные построили 30-километровый "царь-поезд", который, вероятно, будет служить оборонительным сооружением против будущих украинских наступлений. Он состоит из украинских железнодорожных вагонов.

Железнодорожник и военный Игорь рассказал "Телеграфу" подробнее об этой громоздкой оборонительной конструкции оккупантов.

По его словам, сдвинуть с места такой поезд технически невозможно. Однако он не монолитный, а состоит из семи кусков. Самый большой – 8,5 км, а самый маленький – 1 км. Когда средняя масса полувагона составляет 23-24 тонны, общая масса эшелона составит более 50 тысяч тонн.

"На спутниковых снимках видно, что поезд состоит из разнотипных вагонов. Больше всего там обычных полувагонов. Из-за того, что их применяют для перевозки угля, которым тот край богат. Также металлургия, ведь в Мариуполе были большие металлургические комбинаты — Азовсталь и имени Ильича. Был также концерн "Азовмаш", который производил непосредственно подвижной состав для железных дорог. Все эти вагоны — украинские, там даже на каждом можно отметку УЗ увидеть. Россияне просто все собрали в кучу и "затрамбовали" кусками на этот путь", — сообщил железнодорожник.

Он добавил, что в оборонительном сооружении можно найти также крытые вагоны, платформы, рефрижераторы, несколько цистерн. Каждый кусок скреплен тормозными башмаками.

"Однако там есть места для проезда техники — они об этом позаботились. У них, скажем так, было время для вдохновения, вот они его и потихоньку собрали. Еще в 2022 году россияне продемонстрировали изобретательность, построив железнодорожный понтонный мост через реку. Этот уникальный инженерный трюк позволил им возобновить железнодорожное сообщение после подрыва моста ВСУ", — отмечает военный.

Напомним, по данным ISW, российские захватчики построили 30-километровый так называемый "царь-поезд" между Аленовкой и Волновахой на оккупированной Донбассе.

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