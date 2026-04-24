Российский Дагестан под атакой БПЛА: очевидцы публикуют яркие кадры в Сети

Взрывы в Дагестане

Местные жители сообщают о серии взрывов в Дагестане РФ. Город под атакой БпЛА.

Об этом сообщают РосСМИ.

Дата публикации 15:41, 24.04.26 В Дагестане раздаются взрывы

В Дагестане 24 апреля произошла массированная атака беспилотников. Работает ПВО.

Пользователи сети публикуют кадры, на которых видны характерные следы в небе.

Напомним, в российском Новочеркасске раздалась серия взрывов во время массированной атаки беспилотников. В городе вспыхнул пожар, вероятно после попаданий по объектам инфраструктуры. Местные власти, традиционно, сообщают о работе ПВО и «обломках». Последствия атаки уточняются.