Российский Дагестан под атакой БПЛА: очевидцы публикуют яркие кадры в Сети

Республику Дагестан накрыл мощный «хлопок».

Катерина Сердюк
Взрывы в Дагестане

Местные жители сообщают о серии взрывов в Дагестане РФ. Город под атакой БпЛА.

Об этом сообщают РосСМИ.

В Дагестане 24 апреля произошла массированная атака беспилотников. Работает ПВО.

Пользователи сети публикуют кадры, на которых видны характерные следы в небе.

Напомним, в российском Новочеркасске раздалась серия взрывов во время массированной атаки беспилотников. В городе вспыхнул пожар, вероятно после попаданий по объектам инфраструктуры. Местные власти, традиционно, сообщают о работе ПВО и «обломках». Последствия атаки уточняются.

