Российский дипломат призвал "не щадить украинцев": у Зеленского отреагировали

Таким образом, российский дипломат отреагировал на "твит" президента Владимира Зеленского о предоставлении Украине военной помощи от США. По призыву Ульянова отреагировали в Офисе президента.

Советника главы ОП Михаил Подоляк высказался в своем Twitter.

По словам Подоляка, призыв Ульянова должен натолкнуть Европу на одно понимание, что Россия является фашистской вертикалью миллионов людей.

"Постпред РФ в Австрии Михаил Ульянов заявляет о необходимости "окончательного решения украинского вопроса" и призывает к геноциду. Снова услышали в Европе: "Не все россияне такие как Путин" и "Нужно дать поработать Северному потоку-2". это фашистская вертикаль миллионов людей", — подчеркнули в ОП.

Следует заметить, что в Twitter Михаил Ульянов написал: "No mercy to the Ukrainian population!" ("Никакой пощады украинскому населению!"). Позже он удалил свое сообщение, но "твит" остался в вебархиве.

Еще потом дипломат государства-террористки России решил оправдаться. Мол, имел в виду совсем другое. По его словам, сообщение касалось поставок оружия Соединенных Штатов, а также президента Владимира Зеленского, который отказывается от мирных переговоров. "Никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал", — оправдывается Ульянов.

Как сообщалось, в Кремле придумывают все новые и новые "причины" и "объяснения" полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о якобы опасностях для Российской Федерации. Мол, решение о проведении "специальной операции" Москва приняла из-за "неприемлемых угроз безопасности России", как создало украинское правительство.

Читайте также: