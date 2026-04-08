Российский диверсант готовил взрывную ловушку для правоохранителей

Специалисты обезвредили сибуховое устройство / © Управление СБУ в Ивано-Франковской области

На Ивано-Франковщине СБУ и Нацполиция задержали бывшего инженера, который самодельной взрывчаткой пытался взорвать правоохранителей. Мужчина имеет российское гражданство и часто посещал оккупированные территории Украины.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Ивано-Франковской области.

Установлено, что ранее злоумышленник работал инженером нефтегазовой отрасли. После начала российской агрессии часто посещал оккупированные территории, где и попал в поле зрения спецслужб государства-агрессора.

По информации контрразведки СБУ, в первый год полномасштабного вторжения он выехал в оккупированную часть Запорожской области, а на подконтрольную украинской власти территорию вернулся в 2025 году. С тех пор жил неподалеку от военного объекта в Ивано-Франковском районе.

Растяжку со взрывчаткой злоумышленник установил перед второй входной дверью дома. Она должна была сработать в момент входа правоохранителей в помещение.

Взрывотехники обследовали устройство и сразу обезвредили его. Самодельная взрывчатка была снаряжена шрапнелью из самонарезающих шурупов для усиления поражающего действия.

Во время задержания правоохранители обнаружили и изъяли у него:

собственноручно начерченные схемы электровзрывной сети;

провода и саперный тестер для контроля подрыва взрывчатки электрическим способом;

блокноты с черновыми записями;

три флеш-накопители со шпионским программным обеспечением;

мобильные телефоны, симкарты мобильных операторов РФ.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

По результатам экспертизы изъятых доказательств действия подозреваемого могут быть дополнительно переквалифицированы.

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы. В Национальной полиции сообщили о теракте, в результате которого погибла полицейская и еще 25 человек получили ранения. Вероятную исполнительницу задержали.