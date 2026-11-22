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- Украина
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Российский дрон атаковал частное предприятие: первые подробности
Взрыв прогремел прямо на территории предприятия.
Ночью 22 ноября российские доны атаковали Кременчугский район Полтавской области. оккупанты ударили по территории частного предприятия.
Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.
«В Кременчугском районе произошло попадание БпЛА по территории частного предприятия», — подчеркнул чиновник.
По предварительной информации, люди не пострадали.
Напомним, ночью РФ ударила по пятиэтажке под Киевом. Дом получил серьезные разрушения, возник сильный пожар в квартирах. Жителей эвакуируют.
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