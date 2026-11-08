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Российский дрон атаковал один из областных центров Украины: есть пострадавший и повреждения (фото)
Российский беспилотник атаковал Хмельницкий вечером 7 ноября.
В Хмельницком в результате атаки российского дрона повреждены жилые дома. Один человек получил травмы.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Атака дрона на Хмельницкий: какие повреждения зафиксировали
Вечером 7 ноября российский беспилотник атаковал жилищный сектор областного центра. В результате удара повреждены частные дома, в многоэтажках выбило окна.
«В областном центре повреждены частные жилые дома, в многоэтажках выбиты окна», — сообщили в ГСЧС.
По предварительной информации, один человек травмировался. Медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не понадобилась.
«Сапера ГСЧС обследовали прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов», — отметили в ГСЧС.
В Хмельницком десятки домов получили повреждения
О последствиях атаки «Общественному» рассказал заместитель Хмельницкого городского головы Василий Новачок. По его словам, дрон попал во двор частного дома, а взрывная волна повредила десятки домов.
«Русский дрон залетел во двор частной усадьбы. Есть существенные повреждения, самые большие — того дома, которому во дворе прилетело. Да и взрывная волна была достаточно серьезная. Десятки домов имеют те или иные повреждения, в основном окна, и три многоквартирных дома также имеют много выбитых окон», — рассказал Новачок.
По словам чиновника, 8 ноября комиссия обследует поврежденные дома и зафиксирует разрушение. Для жителей Львовского шоссе, 14/1 развернули штаб по ликвидации последствий атаки. Там можно сообщить о повреждениях, получить материалы для обновления и консультации.
Напомним, ТСН.ua уже сообщал о том, что вечером 7 ноября в Хмельницком раздавались взрывы. В результате российской атаки повреждены частные жилые дома, а в одной из многоэтажек выбило окна. Городской голова Александр Симчишин сообщал, что в результате атаки пострадал один человек.