Российский дрон атаковал карету скорой помощи на Херсонщине: автомобиль уничтожен (фото)

В селе Станислав Херсонского района вражеский дрон сбросил взрывчатку на машину скорой помощи, которая везла в больницу раненых людей.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Машина скорой помощи полностью уничтожена

По его словам, перед этим 45-летний мужчина и 40-летняя женщина получили взрывные травмы и осколочные ранения в результате удара российского дрона по селу. И именно когда бригада "скорой" транспортировала их в медучреждение, враг нанес второй удар, сбросив взрывчатку на автомобиль.

В результате взрыва медики чудом не пострадали

"В результате этого машина – уничтожена. Чудом медицинские работники не пострадали. К сожалению, случаи, когда враг атакует машины "экстренки", – не единичны. Поэтому в очередной раз спасибо врачам, которые продолжают работать в таких сложных условиях, и поддерживающим их благотворителям", – добавил Александр Прокудин.

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